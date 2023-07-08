Александр Моор поздравил родителей тройняшек из Казанского района накануне Дня семьи

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Супругов Кале и Марину Чхиквадзе из Казанского района поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Дня семьи, любви и верности. Два месяца назад в семье произошло пополнение — родилась тройня.

"Чхиквадзе – крепкая и дружная семья. Такие составляют прочную основу нашего общества. Глава семейства – предприниматель, занимается сельским хозяйством и строительством. Пожелал Кале и Марине, любви и терпения, а их малышам – здоровья и счастливого будущего", — отметил Александр Моор

Мальчиков назвали Александрэ и Деметрэ, девочку — Эмилия. Такое событие произошло в Казанском районе впервые за 72 года. В 1951-м также была зарегистрирована тройня.

В семье признаются, что не сразу поверили, что у них появятся сразу трое детей. Беременность проходила непросто, к счастью, все малыши родились здоровыми. У тройняшек есть старшая сестра — Виктория.

Губернатор вручил подарки супругам и старшей девочке.

Инфоцентр правительства Тюменской области

Оксана Корнеенкова