Капремонт больницы в Армизонском районе оценил Александр Моор

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Результат капитального ремонта больницы в Армизонском районе — филиала Областной больницы № 4 — оценил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки.

Ремонт завершился в январе 2022 года. С февраля по май 2022 года детское отделение, детская консультация, женская консультация переехали в обновленные помещения, сообщает инфоцентр правительства региона.

В структуру больницы входят поликлиника на 398 посещений в смену, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный круглосуточный стационар на 50 коек, дневной стационар на 48 койко- мест (учитывая сменность), отделение скорой медицинской помощи.

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В 2022-2023 годах в больницу поставлено 4 единицы санитарного транспорта, а также одна машина скорой помощи.