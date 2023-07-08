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Капремонт больницы в Армизонском районе оценил Александр Моор

Общество, 13:25 08 июля 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Результат капитального ремонта больницы в Армизонском районе — филиала Областной больницы № 4 — оценил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки.

Ремонт завершился в январе 2022 года. С февраля по май 2022 года детское отделение, детская консультация, женская консультация переехали в обновленные помещения, сообщает инфоцентр правительства региона.

В структуру больницы входят поликлиника на 398 посещений в смену, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный круглосуточный стационар на 50 коек, дневной стационар на 48 койко- мест (учитывая сменность), отделение скорой медицинской помощи.

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В 2022-2023 годах в больницу поставлено 4 единицы санитарного транспорта, а также одна машина скорой помощи.

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# Александр Моор , больница

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