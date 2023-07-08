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Тюменка напала с молотком и бутылкой на возлюбленного, который не смог отказаться от выпивки

Происшествия, 17:17 08 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении 43-летней жительницы Тюмени. Женщина напала на своего возлюбленного с молотком и бутылкой и причинила тяжкий вред его здоровью.

Как оказалось, пара вместе распивала спиртное. Во время застолья между ними произошел словесный конфликт — на фоне чрезмерного распития алкоголя мужчиной. Тюменка потребовала от него прекратить пить спиртное, но получила отказ. Молотком и бутылкой она начала наносить удары по голове и телу возлюбленного.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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# тяжкий вред здоровью

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