  • 9 июля 20239.07.2023воскресенье
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени семь водителей сняли со своих авто тонировку по требованию инспекторов

Происшествия, 10:30 09 июля 2023

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Семь водителей сняли со своих автомобилей тонировку по требованию сотрудников Госавтоинспекции Тюменской области. Нарушителей остановили в ходе сплошной проверки, прошедшей накануне в разных частых областного центра, сообщает ведомство.

Еще четверо получили требования об устранении недостатков. Если они их не выполнят, то им грозит ответственность вплоть до административного ареста, подчеркнули в Госавтоинспекции Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , тонировка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 09.07.2023В Тюмени семь водителей сняли со своих авто тонировку по требованию инспекторов
18:13 08.07.20238-летний ребенок пострадал в ДТП на ул. 50 лет Октября в Тюмени
18:09 08.07.202337-летний водитель разбился на большой скорости на дороге Есаулова — Чикча
17:17 08.07.2023Тюменка напала с молотком и бутылкой на возлюбленного, который не смог отказаться от выпивки