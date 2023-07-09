В Тюмени семь водителей сняли со своих авто тонировку по требованию инспекторов

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Семь водителей сняли со своих автомобилей тонировку по требованию сотрудников Госавтоинспекции Тюменской области. Нарушителей остановили в ходе сплошной проверки, прошедшей накануне в разных частых областного центра, сообщает ведомство.

Еще четверо получили требования об устранении недостатков. Если они их не выполнят, то им грозит ответственность вплоть до административного ареста, подчеркнули в Госавтоинспекции Тюменской области.