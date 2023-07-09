Делегация из Иркутска переняла передовые методики тюменского центра "Семья"

| Фото: centr-semya72.ru | Фото: centr-semya72.ru

Делегация из Иркутска переняла передовые методики тюменского центра "Семья". Представители органов власти приехали в Тюменскую область для обмена опытом, сообщает учреждение.

"В центре "Семья" действительно много передовых технологий и методик, которые можно внедрять в разных субъектах, в том числе и в Иркутской области. Я уверен, что по возвращению в Иркутск мы поделимся опытом наших тюменских коллег и возьмём себе на вооружение их эффективные практики", – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Специалисты "Семьи" рассказали гостям о мерах соцподдержки семей с детьми в регионе и представили лучшие практики в сфере соцобслуживания населения. Также членов делегации познакомили с деятельность ресурсного центра по поддержке социально ориентированных НКО, реализацией проекта "Точка опоры" - бесплатная помощь родителям по вопросам воспитания детей и с другими направлениями.