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10 книг-экскурсий про историю российского мундира передали Тюменской области

Общество, 14:06 09 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 книг-экскурсий по отечественной истории "Мундир для героя" поступят в специализированные библиотеки Тюменской области. Передал их Фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В игровой форме в издании представлена история России и российских вооруженных сил через призму фронтовой и парадной военной одежды.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Отметим, что с 2016 года читатели Специальной библиотеки для слепых и Детской библиотеки им. Лагунова получили в подарок от фонда уже почти два десятка изданий. В том числе, полисенсорные комплекты "Путешествие по России" и "Путешествие по странам и континентам. Выпуск 2". Обучающие комплекты "Гимн России в детских рисунках" и "Путешествие в истории".

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# библиотека для слепых , история , книги , культура

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