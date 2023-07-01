Расход воды в Тюменской агломерации вырос на 12 % из-за жары

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

На 10-12 % вырос показатель расхода воды в Тюменской агломерации в последние дни. Среднегодовая подача воды 175-180 кубометров в сутки. В жаркие летние дни она увеличивается до 200 кубометров, сообщает тюменский водоканал.

Коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова обратилась с просьбой к тюменцам - разумно потреблять воду.

"У 80 процентов наших абонентов установлены приборы учета воды, и чтобы счет за воду не стал неприятным сюрпризом, нужно постараться даже в такие жаркие дни соблюдать простые правила водосбережения. Распространенная ошибка - это не выключать воду, когда вы чистите зубы, бреетесь или намыливаетесь. Каждые полторы минуты из крана вытекает 10 литров воды. На мытье рук сэкономить сложнее, однако можно установить на кран аэратор, смешивающий воду с воздухом", - сказала она.

Садоводам специалисты водоканала не советуют поливать растения в жару. Влага на солнце быстро испаряется, таким образом не только тратится больше воды, но и есть риск обжечь листья.

Напомним, в Тюменской области с 10 июля установилась аномальная жара, температура воздуха составит плюс 37 градусов.