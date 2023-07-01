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В Тюменском технопарке пройдет ярмарка вакансий школы программирования

Общество, 17:14 11 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий школы программирования Тюменской области 13 июля в Тюменский технопарк. Участниками могут стать выпускники и слушатели школы, а также желающие развиваться как IТ-специалисты, сообщает региональный департамент информатизации.

В ведомстве пояснили, что школа программирования дает возможность молодым специалистам бесплатно пройти ускоренную подготовку. В зависимости от курса длительность обучения составляет от двух до трех месяцев.

Работодатели, которые активно участвуют в обучении слушателей и помогают в подготовке образовательных программ, на выходе получают потенциальных сотрудников, которые владеют необходимым набором навыков.

На ярмарке организаторы предоставят соискателям возможность пообщаться с работодателями области, которые заинтересованы в новых цифровых кадрах.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Ознакомиться с направлениями обучения в школе можно на официальном сайте.

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# ИТ-технологии , тюменский технопарк , школа программирования , ярмарка вакансий

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