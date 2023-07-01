В Тюмени развивают стрит-ретейл с услугами и товарами на первых этажах домов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стрит-ретейл с услугами и товарами на первых этажах домов развивают в Тюмени. С одной стороны – это возможность предпринимателям быть ближе к покупателям, с другой – это удобно горожанам.

По словам заместителя главы Тюмени Владимира Третьякова, помимо приобретения нового жилья и вместе с ним комфортной городской среды, насыщенной интересными объектами, горожане получают возможность воспользоваться рядом услуг у дома. В этом есть позитивный социальный эффект.

Помещения для бизнеса в жилых комплексах интересуют самых разных предпринимателей.

"Это и уже известные по всей стране бренды продуктовых магазинов, аптек, пунктов выдачи, и небольшой региональный бизнес - кафе, пекарни, салоны красоты. Часть помещений занимают предприниматели, которые открывают своё дело в ЖК, где живут сами. Как отмечают последние, контролировать процессы и сотрудников, подстраивать предложения под клиентов гораздо проще, когда сам живешь и работаешь в этой экосистеме", - отметил вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

Собственник салона красоты премиум-класса GLOW в ЖК "Европейский берег" Люция Мавлютова пояснила, что работать в современном городском пространстве приятно.

"Здесь много живописных прогулочных территорий. К тому же безусловным удобством является и прямое соседство с жильцами-клиентами", - уточнила предприниматель.

Отметим, что национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" помогает устранять административные барьеры. Развитие стрит-ретейла на первых этажах жилых комплексов способствует этому.