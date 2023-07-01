Тюменский холдинг "Партнер" построит завод тротуарной плитки на Урале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возведением завода тротуарной плитки в особой экономической зоне "Титановая долина" на Урале займется при поддержке Сбера тюменский холдинг "Партнер".

Соглашение о финансировании этого проекта подписали руководители предприятий на выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге 11 июля. Общая стоимость проекта – более 1,4 млрд рублей.

Заключено соглашение по реконструкции тюменской птицефабрики "Пышминская", строительству новых птичников и цеха термообработки, работы проведут также при поддержке кредитной линии Сбера.

"Символично, что мы открываем очередную страницу сотрудничества по модернизации производства в юбилейный год 55-летия птицефабрики "Пышминская". Новые птичники и цеха позволят удерживать лидирующие позиции производителя яйца на рынке, а также обеспечить продовольственную безопасность региона", - считает первый заместитель гендиректора "Сибинтел-Холдинг" Василий Шевчик.

Кроме того, Сбер представил технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, а также разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения для приоритетных отраслей экономики.

Так, в ряде больниц Тюменской области уже применяется аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики "Цифровой ФАП", представляющий собой собранное в компактный кейс диагностическое оборудование.

Разработки тюменских предприятий ежегодно представляют на Иннопроме и вызывают интерес у гостей мероприятия. Это "Транснефть", "Сибур" и "Сибжилстрой". Продукты, разработанные в "Сибур диджитал", - платформы "Интернет вещей" и "Удаленный эксперт".

Владелец продукта Георгий Прутковский отметил, что разработка позволяет при помощи VR-очков дистанционно подключать специалистов для решения различных проблем, обследований и т. п.

По его словам, платформа была в первую очередь разработана для "СИБУРа", но подходит предприятиям различных профилей, так, ею заинтересовались представители животноводческих ферм.

Выставка проходит в Екатеринбурге в 13 раз. Главной темой форума в 2023 году стало устойчивое производство и стратегии обновления. До 13 июля в столице Урала работают десятки международных и региональных делегаций.

Николай Ступников