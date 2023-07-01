Билетная программа ФК "Тюмень" названа одной из лучших на семинаре в Москве

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Билетная программа ФК "Тюмень" признана лучшей в одной из коммерческих номинаций среди команд второй лиги на масштабном семинаре клубов ФНЛ в Москве.

Ознакомиться с ней можно на сайте клуба. "В принципе, долгое время она почти не меняется. Цены на билеты если и повышаются, то только на VIP-ложи. Места на центральных секторах стоят 250 рублей, на остальных – чуть дешевле. При этом существует много льготных категорий. Так, школьники и студенты при предъявлении соответствующих документов могут попасть на стадион за символические 50 рублей, а их сопровождающий – за 150. Еще больше категорий вообще могут не платить за билет (но его все равно нужно получить в кассе). Это участники боевых действий, пенсионеры, инвалиды, дошкольники и многие другие", - говорится в сообщении пресс-службы тюменского клуба.

Напомним, сейчас идёт продажа билетов на стартовый матч "Тюмени" в предстоящем сезоне. 17 июля сибиряки сыграют на стадионе "Геолог" с подмосковными "Химками". Уже традиционно перед футболом зрителей ждут музыкальный концерт и другие развлечения.

Билеты можно купить онлайн и в точках продаж kassy.ru. в офисе "Городских зрелищных касс" (ул. Республики, 53, офис 407 "б"), ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Солнечный", ТЦ "Зелёный берег" и ДК "Железнодорожник". В кассах "Геолога" билеты появятся в 16 часов в день игры. Все вопросы о покупке билетов можно задавать по телефону 542-000.