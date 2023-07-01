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Футболисты "Тюмени" сыграют с "Химками" 17 июля

Спорт, 08:41 10 июля 2023

ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" проведут дебютную игру в первой лиге первенства России с ФК "Химки" 17 июля. Соперники тюменцев в прошлом сезоне выступали в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Матч пройдет на стадионе "Геолог". Начало - в 19 часов. Билеты на игру можно купить на сайте. Также приобрести билеты можно в точках продаж kassy.ru в офисе "Городских зрелищных касс", ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Солнечный", ТЦ "Зелёный берег" и ДК "Железнодорожник". В кассах "Геолога" билеты появятся в 16 часов в день игры.

Добавим, специальный "Паспорт болельщика" для посещения футбольных матчей первой лиги не нужен.

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