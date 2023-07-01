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В Тюменской области на 122,6 % выросло производство минеральной продукции

Экономика, 11:49 13 июля 2023

департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

122,6 % составил рост в производстве неметаллической минеральной продукции в Тюменской области. При этом производство теплоизоляционных материалов и изделий увеличилось в 1,6 раза, сообщает региональный департамент экономики.

Одним из ведущих предприятий в отрасли является компания "КНАУФ Инсулейшн". В 2011 году она локализовало в регионе свое производство, приобретя тюменский завод теплоизоляционных материалов "ТИСМА" и часть территории ДСК-500.

Оборудование на промплощадке позволяет производить натуральные безопасные утеплители без фенол-формальдегидных смол, исключительно на основе природных компонентов, что обеспечивает экологическую чистоту.

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