В Тюменской области 50 студентов будут изучать адаптацию человека к низким температурам

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Команда Тюменского медицинского университета и научно-образовательный центр "Регион здоровья" получили грант губернатора Тюменской области в размере 1 млн рублей на реализацию проекта "Научный кампус. Криохакинг". Он направлен на изучение адаптации человека к низким температурам и жизни в условиях Крайнего Севера и Арктики.

По информации вуза, к работе над проектом привлекут 50 студентов из разных вузов Тюменской области. Под руководством ученых медуниверситета они будут обследовать физиологические и биологические показатели, психологический статус и состояние здоровья людей, занимающихся закаливанием и зимним плаванием, а также тех, кто проживает в северных регионах.

"Проект предусматривает несколько категорий для исследования: дети, пенсионеры, спортсмены и военнослужащие. Особая роль отводится курсантам ТВВИКУ – недавно медицинский университет работал в подобном исследовании с их участием в плане подготовки военных к экстремальным условиям несения службы. Есть предварительные результаты, которые подтверждают, что такая подготовка позволяет улучшить стрессоустойчивость и адаптационные способности организма", – рассказала руководитель Центра компетентностных технологий ТМУ Мария Ляпина.

Разработчики считают, что проект хорошо впишется в идеологию межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Организаторы надеются, что исследования будут продолжены уже в рамках кампуса, ведь в панах научной группы, согласно рекомендации губернатора, масштабировать проект и привлечь к работе ребят из Югры и Ямала.

Работа над проектом начнется в августе 2023 года и продлится до сентября 2024. В формате стендапов и открытых презентаций обладатели гранта представят результаты исследований.