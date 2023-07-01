В России управлять общественным транспортом смогут только опытные водители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный закон, совершенствующий механизм допуска водителей к дорожному движению, опубликован на портале правовой информации и вступит в силу 1 апреля. Так, изменения коснутся водителей пассажирского транспорта. К управлению автобусами будут допускать водителей только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий не менее года.

Водителям, имеющим право управления транспортными средствами категорий "С" и "СЕ", при наличии стажа управления легковыми транспортными средствами категории "В" не менее 12 месяцев, будет предоставлено право управления транспортными средствами категории "ВЕ" без обучения и сдачи экзаменов.

Упрощаются также процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий "М", "А" и "В" и подкатегорий "А1", "В1". Водителям, имеющим иностранные удостоверения таких категорий и подкатегорий, обмен будет производиться после успешной сдачи только теоретического экзамена.

При этом обмен иностранного национального водительского удостоверения, подтверждающего право управления автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств ("С", "D", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и "D1E"), будет возможен после представления владельцем иностранного удостоверения документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе, и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Также вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительского удостоверения лицам, совершившим грубые нарушения административного законодательства, связанные с управлением транспортным средством в состоянии опьянения либо невыполнением требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Действие запрета предусмотрено до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания за такое нарушение.