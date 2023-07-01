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В Тюмени 55 % заявлений на регистрацию муниципального имущества поступает от застройщиков

Экономика, 16:58 13 июля 2023

t-l.ru

55 % заявлений на регистрацию муниципального имущества в Тюмени поступает от застройщиков. За последних три года в целом на получение этой услуги подано 69 тыс. заявлений в электронном виде, рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Такие данные он привел на ежегодном рабочем совещании в региональном управлении Росреестра. Глава подчеркнул, что благодаря оперативной работе ведомства процедура предварительной проверки технических планов многоквартирных жилых домов проходит в течение пяти рабочих дней. Поскольку сроки постановки многоквартирных жилых домов на государственный кадастровый учет сокращаются, обязательства по договорам долевого участия выполняются в срок.

Также Руслан Кухарук рассказал на совещании, что в Тюмени принято 17 решений о комплексном развитии территорий в разных районах города на общей площади в 270 га. Здесь построят дома, скверы, аллеи, детские сады и школы. Застройщики профинансируют расселение горожан из аварийного и ветхого жилья, площадью 40 тыс. кв. м.

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# комплексное развитие территорий , Росреестр , Руслан Кухарук

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