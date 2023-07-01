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В Тобольске мастер-класс по пейзажной съемке пройдет на экотропе

Общество, 08:14 18 июля 2023

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Мастер-класс по пейзажной съемке начнется на обновленной экотропе "Образ сибирской тайги" в Тобольске 22 июля в 11 часов. Подать заявку в группу нужно до 15 часов 17 июля, сообщают организаторы.

О тонкостях фотосъемки в условиях дикой природы расскажут и покажут профессиональные фотографы Сергей Русанов и Сергей Шаповал.

Всего в мастер-классе смогут принять участие 15 человек.

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

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# фотография , экотропа

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