В Тобольске мастер-класс по пейзажной съемке пройдет на экотропе
Общество, 08:14 18 июля 2023
| Фото: vk.com/tob_prom
Мастер-класс по пейзажной съемке начнется на обновленной экотропе "Образ сибирской тайги" в Тобольске 22 июля в 11 часов. Подать заявку в группу нужно до 15 часов 17 июля, сообщают организаторы.
О тонкостях фотосъемки в условиях дикой природы расскажут и покажут профессиональные фотографы Сергей Русанов и Сергей Шаповал.
Всего в мастер-классе смогут принять участие 15 человек.
| Фото: vk.com/tob_prom