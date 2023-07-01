  • 15 июля 202315.07.2023суббота
  • USD90,1190
    EUR101,1992
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-западный

289 ДТП с участие пешеходов произошло в Тюменской области с начала 2023 года

Происшествия, 18:53 15 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

289 ДТП с участием пешеходов произошло в Тюменской области в 2023 году. 11 человек погибли, 285 ранены. В каждом третьем случае пешеходы сами нарушили ПДД, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В связи с этим госавтоинспекторы проводят рейды на опасных пешеходных переходах, где уже случались наезды на людей. В ходе таких мероприятий сотрудники ГИБДД не только привлекают к административной ответственности водителей, не пропустивших пешеходов, но и объясняют им, почему обязательно нужно остановиться, если другие автомобилисты притормозили или остановились перед "зеброй".

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам, обязательно убедиться, что водитель их пропускает, только после этого выходить на проезжую часть. По пешеходному переходу нужно идти шагом, не пользоваться мобильными устройствами и наушниками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# аварии , ГИБДД Тюменской области , профилактика ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 15.07.2023289 ДТП с участие пешеходов произошло в Тюменской области с начала 2023 года
12:53 15.07.2023Мошенники украли у пенсионерки из Тобольска 230 тысяч рублей
17:10 14.07.2023Грузчик похитил на предприятии поддон мороженого
11:50 14.07.2023За пьяную езду житель Тюменской области лишился свободы