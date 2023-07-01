289 ДТП с участие пешеходов произошло в Тюменской области с начала 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

289 ДТП с участием пешеходов произошло в Тюменской области в 2023 году. 11 человек погибли, 285 ранены. В каждом третьем случае пешеходы сами нарушили ПДД, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В связи с этим госавтоинспекторы проводят рейды на опасных пешеходных переходах, где уже случались наезды на людей. В ходе таких мероприятий сотрудники ГИБДД не только привлекают к административной ответственности водителей, не пропустивших пешеходов, но и объясняют им, почему обязательно нужно остановиться, если другие автомобилисты притормозили или остановились перед "зеброй".

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам, обязательно убедиться, что водитель их пропускает, только после этого выходить на проезжую часть. По пешеходному переходу нужно идти шагом, не пользоваться мобильными устройствами и наушниками.