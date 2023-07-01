Тюменского наркокурьера задержали в первый день работы
Происшествия, 13:36 17 июля 2023
| Фото: media-pravo.info
Семь лет проведет в колонии строгого режима тюменец, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Тюменской области.
Суд установил, что 39-летний местный житель в сентябре 2022 года вступил в сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотиков на территории Тюмени.
Курьер-закладчик забрал из тайника партию с наркотическим средством и занялся оборудованием тайников, но был задержан в этот же день сотрудниками полиции. Изъято более 7 гр мефедрона.
Также решением суда конфискован в доход государства сотовый телефон обвиняемого.