Тюменского наркокурьера задержали в первый день работы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь лет проведет в колонии строгого режима тюменец, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что 39-летний местный житель в сентябре 2022 года вступил в сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотиков на территории Тюмени.

Курьер-закладчик забрал из тайника партию с наркотическим средством и занялся оборудованием тайников, но был задержан в этот же день сотрудниками полиции. Изъято более 7 гр мефедрона.

Также решением суда конфискован в доход государства сотовый телефон обвиняемого.