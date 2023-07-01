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Профилактику происшествий на воде поручил усилить Владимир Якушев 

Общество, 19:30 17 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактика происшествий на воде в регионах Уральского федерального округа стала одной из тем, которой уделили особое внимание на оперативном совещании полномочного представителя президента Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами.

С начала 2023 года на водоёмах УФО погибли 155 человек, в том числе 24 ребёнка. В прошлом году на аналогичную дату количество трагедий было чуть меньше: 142 погибших, из них 21 ребёнок, сообщает пресс-служба полпредства.

"Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно значительно усилить профилактическую работу: провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий, - поручил Владимир Якушев. - Особенно пристального внимания тема требует со стороны муниципальных властей: все места массового купания, в том числе несанкционированные, известны. Необходимо следить за ними, пресекать попытки купания в опасных местах. Напоминать людям правила поведения на воде и добиваться их исполнения".

Главные федеральные инспекторы УФО также доложили полпреду о ситуации в регионах, в том числе рассказали о ходе восстановительных работ в пострадавших от пожаров населённых пунктах в Свердловской и Курганской областях.

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# безопасность на воде , Владимир Якушев

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