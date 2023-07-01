Тюменцы празднуют День прогулок под дождем

| Фото: Екатерина Видт, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерина Видт, ИА "Тюменская линия"

Синоптики обещают небольшие осадки и переменную облачность в День прогулок под дождем, который отмечают в России 18 июля. Подобного праздника в других странах нет.

По словам тюменки Галины Коловой, сегодня она взяла с собой на работу зонт.

"Но если дождик будет теплым, не буду его раскрывать. Раз этот неофициальный праздник еще не оброс традициями, предлагаю такую: кто промокнет в этот день, у того сбудется задуманное во время прогулки желание", - сказала она.

По информации центра Фобос, 18 июня в Тюменской области возможна гроза, температура воздуха составит до плюс 20 градусов, ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы. А вот вечером все любители осадков смогут погулять под сильным дождем.

Возможно, со временем из этого праздника возникнет еще один – День прогулок по лужам.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июля в Тюмени выпало 30% июльской нормы осадков. Тюменские коммунальщики откачали 240 кубометров воды в Центральном округе.

Инна Кондрашкина