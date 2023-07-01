В Тюмени ребят с особенностями здоровья познакомят с йогой

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Занятие по йоге для группы ребят, имеющих психические расстройства, проведут в Тюмени инструкторы центра духовного развития "Раджа йога" в рамках проекта "Перезагрузка". Он помогает детям с подобными проблемами здоровья адаптироваться к жизни в социуме, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Мероприятие пройдет на базе детско-юношеского центра "Авангард" (ул. Текстильная, 21), начало в 10 часов. Возрастное ограничение 6+.

Проект "Перезагрузка" реализуется на протяжении всего года и знакомит особенных детей со спортом, чтобы в дальнейшем ребята смогли записаться в секции или самостоятельно заниматься понравившимся спортом. Уже прошли занятия-экскурсии по дзюдо и конному спорту. В планах – провести для ребят мастер-классы по атлетической гимнастике, бильярду, самбо и дартсу на базе различных спортивных учреждений города.

Занятия проходят примерно один раз в один-два месяца. Подробную информацию можно узнать в областной клинической психиатрической больнице.