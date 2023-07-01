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Жители Тюменской области подали 143,3 тысячи заявлений на регистрацию недвижимости в 2023 году

Экономика, 14:48 19 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

143,3 тыс. заявлений на учет и регистрацию недвижимости жители Тюменской области за полгода. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

Всего с января по июнь от жителей региона ведомство приняло 1 млн 713 тыс. заявлений. Большая часть из которых - 1,5 млн запросов - о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости.

Еще 22,2 тыс. заявлений поступило о постановке на кадастровый учет. На оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 16 тыс. обращений. Доля заявлений в электронном виде о регистрации ипотеки составила 81,77 %, договоров долевого участия – 94 %.

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# ЕГРН , ипотека , недвижимость , регистрация , Росреестр

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