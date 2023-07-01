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Новый хирургический стол установили в больнице в Уватском районе

Общество, 15:32 19 июля 2023

ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Новый операционный стол установили в хирургическом отделении Областной больницы № 20 в Уватском районе. Он значительно увеличил возможности для манипуляций при проведении операций, сообщает глава района Вячеслав Елизаров в своем ТГ-канале.

"В рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в больницу в этом году поступило 16 бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Новые приборы были распределены между фельдшерско-акушерскими пунктами Уватского района", - говорится в сообщении.

Глава района подчеркнул, что особое внимание в ходе визита в медучреждение было уделено мерам по приведению зданий Областной больницы № 20 в нормативное состояние и привлечению специалистов.

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# областная больница , оснащение , ремонт , Уватский район

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