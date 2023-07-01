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В Тюменской области изучат качество и доступность образования, здравоохранения, соцуслуг

Общество, 16:49 19 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество и доступность образования, здравоохранения, социальных услуг и трудоустройства оценят в большой Тюменской области. Для этого опросят 950 домохозяйств юга региона, Ямала и Югры, сообщает Тюменьстат.

Цель наблюдения – получить статистическую информацию, отражающую фактические потребности в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании и услуг в области содействия занятости населения. Кроме того, данные помогут выяснить, как влияет удовлетворенность объемом и качеством полученных услуг на уровень благосостояния семей.

Тюменьстат | Фото: Тюменьстат

Опросы начнутся 19 июля, а завершатся 7 августа. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению.

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# социология , Тюменьстат

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