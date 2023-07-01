События ко Дню города собрали на сайте тюмень437.рф

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

О событиях ко Дню города в Тюмени можно узнать на портале тюмень437.рф.

"В нашей любимой Тюмени сохраняется традиция проводить праздники под девизом "Мы вместе!". В концепции празднования Дня города учтены предложения тюменцев и организаторов событийных площадок. Партнеры подготовили культурные, спортивные, патриотические акции и мероприятия, все они представлены на этом сайте", — написал глава города Руслан Кухарук .

Акции и мероприятия 29 июля пройдут более чем на 10 площадках. На Центральной площади состоится фестиваль "Танцующий город", на площади 400-летия Тюмени развернется программа "Тюмень — наш дом". Турниры и соревнования пройдут на фестивале "Тюмень — территория силы" на набережной Туры. К 12 часам всех желающих приглашают на татарский праздник "Сабантуй" в парк Заречный. Любителей чтения будут ждать на фестивале "Пикник книг на площади Солнца" с 10 до 20 часов. На нем пройдут встречи с писателями и краеведами, ярмарки и мастер-классы для детей. Фестиваль уличных театров "Сны улиц" состоится на пешеходной улице Дзержинского 30 июля.

Есть на сайте тюмень437.рф отдельный раздел "Все о Тюмени", в котором собраны музыкальные произведения, книги и стихи о городе. В "Фотоархиве" размещены снимки, на которых запечатлены достопримечательности областной столицы.

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Инна Пахомова