Лучших наездников определили в Заводоуковском городском округе

| Фото: Федеральная национально-культурная автономия казахов России | Фото: Федеральная национально-культурная автономия казахов России

Турнир по конному спорту прошел в пос. Центральный Заводоуковского городского округа. Соревнования, посвященные памяти Героя России Жумабая Раизова собрали 50 спортивных пар. Участники турнира соревновались в скачках, рысистых бегах и национальных конных играх.

Открыл турнир отец офицера, героически погибшего в зоне специальной военной операции Нурбай Раизов, он же вручил победителям кубки, дипломы и призы, сообщает Федеральная национально-культурная автономия казахов России.

Настоящей изюминкой соревнований стала национальная игра кокпар, совмещающая элементы конного спорта и футбола. Тысячелетиями кочевые народы закаляли характер, оттачивали навыки воинов и виртуозных всадников, играя в кокпар.

По итогам соревнований по кокпару первое место присуждено команде Сорокинского района. Самый протяженный маршрут быстрее всех преодолел Сагабетов Аман на жеребце Ковбой. Спортивная пара стали победителями в скачках на дистанцию 6,5 км.

В борьбе для лошадей-двухлеток на дистанции 1 тыс. 400 м победил рысак Поединок и мастер-наездник Мануйленко Алексей. Колорит соревнованиям придала конная игра кыз куу – догони девушку, украсили программу выступления творческих коллективов.

Жумабай Раизов вырос в небольшой деревне Благодатное Казанского района Тюменской области, после школы он поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

В последнем бою Жумабай его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Раизов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить бойцами. Глава Тюменской области Александр Моор в декабре 2022 года вручил Золотую Звезду Героя России его отцу.