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В Тюмени судят наркокурьера, перевозившего 24 килограмма мефедрона в Новосибирск

Происшествия, 13:52 21 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Наркокурьера, перевозившую мефедрон из Москвы в Новосибирск, судят в Тюмени. Женщину, доставлявшую наркотик из оборудованных на московских кладбищах тайников, задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, в Тюменском районном суде состоялись прения в рамках уголовного дела в отношении наркокурьера.

Как известно из материалов дела, в январе 2023 года женщина через Интернет вступила в сговор с неустановленным лицом для сбыта наркотиков.

В феврале ее сообщник приобрел более 24 кг мефедрона и хранил его в тайниках на территории кладбищ в Москве, Химках и Домодедово Московской области.

В конце февраля женщина получила задание забрать наркотик из кладбищенских тайников и доставить в Новосибирск. Запрещенное вещество она везла в автомобиле, принадлежащему знакомому таксисту.

2 марта автомобиль остановили сотрудники ГИБДД Тюменской области на стационарном посту. Мефедрон нашли и изъяли во время досмотра.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следующее судебное заседание запланировано на 3 августа.

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# наркотики , уголовное дело

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