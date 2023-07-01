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Зал гемодиализа с телевизором и кондиционером открылся в тюменской больнице

Общество, 14:14 21 июля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Зал гемодиализа заработал в областной инфекционной клинической больнице в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новое оборудование помогает улучшить качество жизни пациентам с почечной недостаточностью. Палата оснащена удобными кроватями, телевизором и кондиционером, что позволяет двум пациентам провести комфортно все четыре часа процедуры.

Как рассказала заместитель главного врача ОИКБ Евгения Семенюк, гемодиализ проводится вне организма пациента. Специальный аппарат фильтрует кровь.

Процедура представляет собой экстренный метод восстановления водно-электролитного баланса, проводится в случае, если есть показания к гемодиализу.

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# Областная инфекционная больница

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