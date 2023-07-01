В Тюменской области охотник вместо глухаря застрелил мужчину в Тюменской области

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Незаконная охота на особо охраняемой территории государственного заказника вблизи с. Перевалово привела к смерти человека. Целившийся в глухаря охотник застрелил 32-летнего мужчину.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, трагедия на охоте произошла 21 октября 2022 года. Очередное заседание по делу обвиняемого в причинении смерти по неосторожности состоялось в Тюменском районном суде.

Установлено, что охотник стрелял из ружья "Вепрь-КМ", находясь в машине "УАЗ Патриот", но попал в человека, которого он не видел.

Следующее судебное заседание назначено на 9 августа.