Тюменские поисковики начинают летний этап "Вахты памяти"

| Фото: поискового центра им. Артура Ольховского | Фото: поискового центра им. Артура Ольховского

К летнему этапу "Вахты памяти" приступают поисковики Тюменской области. Девять отрядов региона проведут экспедиции на территории Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

На места боев Великой Отечественной войны отправляются участники отряда "Югра" пос. Туртас. Поисковики проведут в Ржевском районе Тверской области около трех недель.

25 июля специалисты и воспитанники Областного поискового центра им. Артура Ольховского отправится в Калужскую область, где в составе международной экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" займутся постройкой лагеря для поисковиков из России и стран СНГ и Балтии.

Затем они поедут в Темкинский район Смоленской области для проведения полевой экспедиции. 12 августа к ним присоединится сводный поисковый отряд Тюмени "Десант памяти". Поисковые работы в этом месте продлятся до 24 августа.

29 июля в Западнодвинский район Тверской области отправится группа разведки тюменского военно-поискового отряда "Кречет". Основная часть отряда приступит к полевым работам в этом месте 3 августа.

Кроме того, отряды "Память сердца" из Тюмени и "Память" из Ялуторовска разведку проведут поисковые работы на территории Старорусского района Новгородской области. Тюменский отряд "Феникс" продолжит работу по поиску и поднятию останков бойцов и командиров Красной армии в Псковской области.

| Фото: поискового центра им. Артура Ольховского | Фото: поискового центра им. Артура Ольховского

Напомним, что за 35 лет усилиями поисковиков региона были подняты и погребены останки 11 тыс. 163 военнослужащих, установлено 529 имен.