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Сразу двух подростков на мопедах без прав задержали в селе Исетском

Происшествия, 17:54 21 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два подростка на мопедах без прав остановлены в селе Исетском 21 июля. Школьникам 13 и 14 лет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На место инцидента были вызваны родители подростков. 13-летний школьник пояснил, что мопед стоял дома, ключи были в замке зажигания. Отца не оказалось дома, поэтому он взял транспорт без спроса и поехал на встречу с другом.

Отец 14-летнего подростка пояснил, что в 2022 году купил для сына мопед в нерабочем состоянии. Ремонтируют его уже давно, мопед был не на ходу, брать и управлять сыну не разрешал.

Материалы по факту нарушения ПДД будут переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям.

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# нарушения , ПДД , подростки

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