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Жители Армизонского района проводят "Лето со спортом"

Спорт, 11:07 22 июля 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Проект "Лето со спортом" действует в Армизонском районе второй месяц. В сельских поселенях проводятся спортивные мероприятия и соревнования для всех местных жителей, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Каждый день для жителей проходят различные спортивные развлечения. Это веселые старты, эстафеты, подвижные игры, турниры по волейболу, мини-футболу, теннису, шашкам, лапте и дартс. Также для юных ребят, кто только решил заниматься спортом или захотел освоить новый вид, инструкторы по спорту проводят занятия по мини-футболу, дзюдо и лыжным гонкам.

"Летом мы решили разнообразить свободное время жителей района и еще больше привлечь их к спорту. Особенное внимание мы уделили детям и подросткам. За два летних месяца в наших мероприятиях приняли участие более 200 человек, среди них как и юные, так и взрослые любители активного времяпрепровождения", - рассказала и.о директора физкультурно-оздоровительного центра Вера Алдонина.

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