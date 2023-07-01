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89 начинающих водителей стали виновниками ДТП в Тюменской области за полгода

Происшествия, 16:42 23 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 ДТП по вине начинающих водителей произошло в Тюменской области в 2023 году. Семь человек погибли, 117 ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы призывают начинающих водителей быть внимательнее на дорогах, а близких им людей с большим стажем вождения - родителей, родственников, друзей - оказывать помощь и поддержку водителям-новичкам.

В этом году на дороги Тюменской области уже выехали почти четыре тысячи водителей, впервые получившие водительские удостоверения.

"Процесс обучения в автошколах и сдачи экзаменов находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции региона, - отметил врио заместителя начальника управления ГИБДД по Тюменской области Денис Чикишев. - Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдает каждый третий кандидат в водители, практический – каждый десятый. Процесс сдачи экзаменов в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру".

Сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия с курсантами и выпускниками автошкол, объясняя необходимость четкого соблюдения ПДД, выбора безопасной скорости, учета дорожных и погодных условий в пути.

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# водители , Госавтоинспекция Тюменской области

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