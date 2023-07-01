Тюменским родителям рассказали, как подросткам найти работу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Ролик "Первая работа подростка" о том, как разобраться в шагах, которые необходимо предпринять взрослым, чтобы помочь ребенку официально трудоустроиться в компанию, опубликовали в группе "Киберпатруль Тюменской области".

Авторы рассказывают, что в 14–15 лет можно работать не более 12 часов в неделю, а в период с 16 до 18 лет — 17,5 часов. Также в 14 лет, после получения паспорта, ребенок может оформить ИП или самозанятость и оказывать услуги. Но до 18-летия заключение договоров происходит с согласия родителей.

Также в видео содержится перечень рекомендаций, которые помогут в трудоустройстве. Среди советов: изучить подходящие вакансии в районе проживания, обратиться в центр занятости молодежи или напрямую в компанию и грамотно составить резюме. Кроме того, в отдельном блоке родители познакомятся со списком необходимых документов.

"В летний период большинство подростков хотят заработать собственные деньги и ищут подходящие варианты подработки. Но не всегда знают, как правильно трудоустроиться и не получить отказ от потенциального работодателя. Поэтому выпустили ролик-инструкцию, который поможет родителям и детям избежать ошибок", — рассказала руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Анимированный ролик находится в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".