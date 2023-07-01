В концепции турнира RCC 16 сделали отсылку к термальным источникам Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюмень послеледникового периода станет площадкой проведения международного турнира по смешанным единоборствам 28 июля. В концепции турнира RCC 16 — отсылка к знаменитым термальным источникам Тюменской области.

Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Элементы древних цивилизаций, руины, наскальные надписи и динозавры — всему этому будет место. Мы также собираемся удивить зрителя обилием зелени и воды, которое заполнит собой пространство зала и создаст атмосферу живой природы", - сказал директор шоу Федор Муратов.

Главный поединок вечера — звезда ММА из Тюмени Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым.

Турнир пройдет в СК "Центральный" в 18 часов. Возрастное ограничение 18+