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На платформе "Смартека" появились еще две культурные инициативы Тюменской области

Общество, 14:38 24 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Культурные инициативы Тюменской области - "Амбассадоры Пушкинской карты" и "Вместе – к успеху" - опубликованы на платформе АСИ "Смартека". Всего пять тюменских инициатив в области культуры представлены на цифровой платформе.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своих соцсетях.

Проект "Вместе – к успеху" Централизованной библиотечной системы Тюмени решает вопрос доступности инклюзивных дидактических пособий. Он может быть полезен коррекционным педагогам и библиотекарям, которые приобщают к чтению детей с инвалидностью.

"Амбассадоры Пушкинской карты" Тюменского концертно-театрального объединения – инициатива, которая помогает повышать интерес зрителей от 14 до 22 лет к культурным событиям.

"Уже более 125 тысяч человек регулярно узнают о мероприятиях, доступных по Пушкинской карте, от молодых послов культуры. Уверена, проект заинтересует команды, развивающие на своих территориях "Пушкинскую карту", - отметила Майер.

Ряд учреждений культуры Тюменской области планирует направить в "Смартеку" запросы на внедрение проектов. "У нас накоплен достаточный опыт, и мы готовы им делиться", - подчеркнула директор регионального департамента культуры.

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# Елена Майер , Пушкинская карта

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