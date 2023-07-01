Вечер памяти Владимира Высоцкого состоится на набережной в Тюмени 25 июля
Вечер памяти Владимира Высоцкого состоится на набережной в Тюмени 25 июля, начало - в 19 часов, сообщает ТКТО.
Концерт пройдет для всех поклонников творчества Высоцкого и тех, кто только начинает знакомиться с его поэзией, музыкой и историей жизни. Это будет ода творцу, которую тюменские музыканты, поэты и писатели исполнят возле его памятника, недавно установленного на смотровой площадке набережной Туры.
Вход на концерт бесплатный. Возрастное ограничение: 0+
Напомним, бронзовую скульптуру знаменитого поэта, автора-исполнителя, актера кино и театра Владимира Высоцкого открыли в Тюмени 12 июля. Она размещена на смотровой площадке на верхнем ярусе набережной Туры (ул. Володарского, 3).