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Тюменцев приглашают на открытую читку сценариев

Общество, 18:32 24 июля 2023

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Открытая читка сценариев состоится в пространстве Тюменского агентства по развитию креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 25 июля. Начало мероприятия в 18 часов, сообщают организаторы.

Будут прочитаны три сценария студентов режиссерского курса киношколы "Пушка" под руководством Константина Безгодова. После этого зрители смогут обсудить работы ребят.

В планах организаторов экранизировать представленные проекты до конца лета.

Возрастное ограничение: 18+

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# кино , сценарии

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