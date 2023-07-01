Тюменцев приглашают на открытую читку сценариев

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Открытая читка сценариев состоится в пространстве Тюменского агентства по развитию креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 25 июля. Начало мероприятия в 18 часов, сообщают организаторы.

Будут прочитаны три сценария студентов режиссерского курса киношколы "Пушка" под руководством Константина Безгодова. После этого зрители смогут обсудить работы ребят.

В планах организаторов экранизировать представленные проекты до конца лета.

Возрастное ограничение: 18+