Тюменцев приглашают на открытую читку сценариев
Общество, 18:32 24 июля 2023
| Фото: мультицентр "Контора пароходства"
Открытая читка сценариев состоится в пространстве Тюменского агентства по развитию креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 25 июля. Начало мероприятия в 18 часов, сообщают организаторы.
Будут прочитаны три сценария студентов режиссерского курса киношколы "Пушка" под руководством Константина Безгодова. После этого зрители смогут обсудить работы ребят.
В планах организаторов экранизировать представленные проекты до конца лета.
Возрастное ограничение: 18+