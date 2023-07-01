Движение судов по Туре в Тюмени запретили из-за падения уровня воды
Общество, 09:31 25 июля 2023
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Из-за падения уровня воды в Туре в Тюмени запрещено движение судов. Ограничение действует на участке с 185 км по 175,1 км реки.
Как сообщает администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, в связи с возникшей ЧС природного характера по Туре разрешено ходить только судам, обеспечивающим контроль за состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор.
Напомним, что решением губернатора Тюменской области Александра Моора в регионе из-за низкого уровня воды в Туре введен режим повышенной готовности. Для решения проблемы губернатор предложил мобилизовать доступные ресурсы.