Движение судов по Туре в Тюмени запретили из-за падения уровня воды

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за падения уровня воды в Туре в Тюмени запрещено движение судов. Ограничение действует на участке с 185 км по 175,1 км реки.

Как сообщает администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, в связи с возникшей ЧС природного характера по Туре разрешено ходить только судам, обеспечивающим контроль за состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор.

Напомним, что решением губернатора Тюменской области Александра Моора в регионе из-за низкого уровня воды в Туре введен режим повышенной готовности. Для решения проблемы губернатор предложил мобилизовать доступные ресурсы.