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В Тюменской области за сутки потушили один лесной пожар

Происшествия, 10:51 25 июля 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Один лесной пожар на площади 0,02 га ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным на утро 25 июля, действующих пожаров в лесах на территории регионе нет, сообщает областной департамент лесного комплекса.

25 июля в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах установлен первый класс пожарной опасности, в Тюменской – второй. На 26 июля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется второй класс пожарной опасности, в Уватской – первый.

Жителям Тюменской области напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности. При обнаружении природного пожара нужно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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