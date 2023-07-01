В Тюменской области за сутки потушили один лесной пожар

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Один лесной пожар на площади 0,02 га ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным на утро 25 июля, действующих пожаров в лесах на территории регионе нет, сообщает областной департамент лесного комплекса.

25 июля в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах установлен первый класс пожарной опасности, в Тюменской – второй. На 26 июля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется второй класс пожарной опасности, в Уватской – первый.

Жителям Тюменской области напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности. При обнаружении природного пожара нужно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.