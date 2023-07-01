  • 25 июля 202325.07.2023вторник
  • USD90,4890
    EUR100,3614
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-западный

Главные новости ИА «Тюменская линия» t.me/tlinia

Кражу деревянного бруса со стройплощадки раскрыла полиция в Заводоуковске

Происшествия, 14:53 25 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже деревянного бруса со стройки дома задержали сотрудники полиции в Заводоуковске. Ущерб составил более 7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением о пропаже строительного материала в правоохранительные органы обратился местный житель, он рассказал, что с его участка похищены четыре деревянных бруса.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали мужчину 1980 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал, что совершил кражу в ночное время.

Участок строящегося дома потерпевшего еще не был огорожен, поэтому злоумышленник беспрепятственно заехал туда на грузовом автомобиле, загрузил в кузов строительные материалы и скрылся.

Похищенное он планировал использовать для личных нужд. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Заводоуковск , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 25.07.2023Молодая тюменка вынесла из магазина одежду на 4 тыс. рублей
15:37 25.07.2023Тюменка сдала в ломбард ювелирные изделия подруги
15:04 25.07.2023Два человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Омск
14:53 25.07.2023Кражу деревянного бруса со стройплощадки раскрыла полиция в Заводоуковске