Кражу деревянного бруса со стройплощадки раскрыла полиция в Заводоуковске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже деревянного бруса со стройки дома задержали сотрудники полиции в Заводоуковске. Ущерб составил более 7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением о пропаже строительного материала в правоохранительные органы обратился местный житель, он рассказал, что с его участка похищены четыре деревянных бруса.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали мужчину 1980 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал, что совершил кражу в ночное время.

Участок строящегося дома потерпевшего еще не был огорожен, поэтому злоумышленник беспрепятственно заехал туда на грузовом автомобиле, загрузил в кузов строительные материалы и скрылся.

Похищенное он планировал использовать для личных нужд. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД по Тюменской области.