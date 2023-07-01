В обновленном оперблоке ОКБ № 2 оказывают помощь жителям Тюменской области, Ямала и Югры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В обновленном травматологическом операционном блоке Областной клинической больницы № 2 в Тюмени, оборудованном по последнему слову техники, оказывают помощь жителям юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого административных округов.

"Пациентов из Югры и Ямала направляют в наши учреждения часто, особенно по профилю травматология и ортопедия. Еженедельно госпитализируют по пять-семь пациентов", — сообщил главный врач Иван Швецов.

Отметим, решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года. Средства на проведение капитального ремонта направили из регионального бюджета.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующий операционным блоком Александр Базаров, была проведена полная перепланировка и реконструкция. Из старого здесь остались только несущие стены. Новые операционные оснастили многофункциональными хирургическими анестезиологическими консолями, позволяющими убрать почти все оборудование с пола, поднять его наверх. Это удобно, функционально и помогает врачам в работе, отметил Александр Базаров.

"Несмотря на то что мы запустились, ожидаем большую поставку оборудования. Заключены контракты на приобретение мобильных передвижных рентгенаппаратов, универсальных столов экспертного уровня, оборудования по мойке и дезинфекции, стерилизации медицинских инструментов, эндоскопических стоек", — добавил он.

Кроме того, операционный блок оснащен новой системой фильтрации воздуха — ламинарными потоками. Как пояснил Иван Швецов, при ремонте блока учитывали современные подходы к плановым оперативным вмешательствам, особенно для травматолого-ортопедических пациентов, которые требуют самой высокой степени стерильности в условиях операционной.

"Обновленный операционный блок дает возможность оказывать разные хирургические вмешательства. Это не только позволяет оперативно помогать пациентам при травмах, но и расширяет спектр медицинских услуг для нашего региона. Это важно, потому что Областная клиническая больница № 2 является не только травмцентром, но и основным учреждением оказания медицинских услуг при катастрофах", — рассказал руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи больницы Антон Терехин.

Пациенты приезжают сюда не только по травматологическому профилю, но и нейрохирургическому, челюстно-лицевому.

Отметим, ОКБ № 2 работает 75 лет. Специалисты оказывают помощь по 42 профилям, из них по 18 —круглосуточно. Здесь есть сосудистое, кардиологическое, травматологическое, нефрохирургическое отделения. Все это в комплексе позволяет подходить к пациенту мультидисциплинарно и оказывать любой вид помощи, несмотря на ее сложность. Такой спектр услуг никто в области представить не может, заверил Антон Терехин.

В ближайшее время в ОКБ № 2 отремонтируют и санитарно-технические помещения. Завершается ремонт дневного стационара для ЛОР-пациентов, детского стационара для реабилитации. Также в скором времени в медицинское учреждение поставят новый компьютерный томограф в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", аппараты для детского стационара.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин