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Два человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 15:04 25 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажир отечественного автомобиля пострадали в столкновении Toyota Camry и "Лада Гранта" на 100-м км трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском 24 июля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, водитель иномарки пытался развернуться, когда произошел удар с попутным автомобилем. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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