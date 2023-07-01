Два человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажир отечественного автомобиля пострадали в столкновении Toyota Camry и "Лада Гранта" на 100-м км трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском 24 июля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, водитель иномарки пытался развернуться, когда произошел удар с попутным автомобилем. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.