ФСБ перекрыла в Ноябрьске канал распространения "синтетики"

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ФСБ пресекла незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области собрали материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина России Дениса Пержу, по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.

"Установлено, что фигурант приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в городе Ноябрьске, после чего расфасовывал на мелкие части в целях дальнейшего распространения. При попытке сбыть очередную партию наркотиков путем тайниковых закладок, задержан с поличным сотрудниками Управления, наркотическое вещество общей массой более 830 грамм изьято из незаконного оборота", - отмечается в сообщении.

Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил и расследовал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Судом ЯНАО правонарушитель признан виновным в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Психологи Тюменского областного наркологического диспансера отмечают, что наркомания – это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой вообще приводящее к смерти.

"Наркотики могут полностью контролировать и подавлять физическое и духовное состояние отдельного человека. При приеме проявляются нарушения сердечного ритма, возможно развитие инфаркта миокарда, галлюцинации, бредовые расстройства, судорожные состояния по типу эпилепсии", - напомнили эксперты.