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Два человека пострадали в аварии на 294 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень

Происшествия, 17:51 26 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека пострадали в аварии на 294 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень 26 июля. Столкнулись машины Audi и "УАЗ", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара УАЗ перевернулся. На данный момент его уже поставили на колеса. Предварительно, водитель иномарки нарушил правила перестроения. Он скрылся с места ДТП, бросив автомобиль.

Обстоятельства ДТП выясняются, водитель Audi разыскивается.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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