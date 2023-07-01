Два человека пострадали в аварии на 294 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека пострадали в аварии на 294 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень 26 июля. Столкнулись машины Audi и "УАЗ", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара УАЗ перевернулся. На данный момент его уже поставили на колеса. Предварительно, водитель иномарки нарушил правила перестроения. Он скрылся с места ДТП, бросив автомобиль.

Обстоятельства ДТП выясняются, водитель Audi разыскивается.