В микрорайоне "Березняковский" в Тюмени построят школу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В мкрн "Березняковский" в Тюмени построят школу. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ уже заключен. Об этом глава города Руслан Кухарук сказал в ходе прямой линии 26 июля.

Территория, где возведут школу, расположена рядом с детским садом высокой готовности, который введут в эксплуатацию в 2023 году.

Чтобы сделать комфортным проезд к школе и детскому саду, продлят Биатлонный проезд. Здесь также организуют парковочные места. Перед дорожными строителями поставили задачу выполнить эти мероприятия осенью, чтобы родители могли комфортно привозить ребятишек в новый детский сад.

По словам главы города, проектирование и возведение новых школ и детских школ – ответ на растущий город. Работа ведется как в застраиваемых территориях, так и в зоне сформировавшейся застройки, куда невозможно было зайти с подобными объектами в 1990-е и 2000-е годы.

Отметим, в 2023 году в Тюмени в эксплуатацию введут три школы – в мкрн "Тура" на 1 тыс. 500 учащихся, на ул. Арктической на 1 тыс. 200 мест, в мкрн "Плехановский" на 1 тыс. 500 мест. В учебных заведениях ребята смогут не просто получить знания, но и раскрыть свои таланты. При наполнении помещений используют современное оборудование.

Руслан Кухарук добавил, что спортивные ядра, которые расположены рядом с территорией школ – это не только возможность проводить уроки физкультуры, но и создать центр притяжения для жителей микрорайонов. Уже не первый год в Тюмени реализуется программа, которая позволяет использовать спортивную инфраструктуру учебных заведений для горожан. Для этого заборы специально устанавливают таким образом, чтобы соблюсти требования безопасности для объекта образования. По вечерам на кортах, спортплощадках могут заниматься все желающие. За каждой территории закрепляют спорторганизатора. Составляется расписание встреч, выдачи инвентаря.

Инна Пахомова