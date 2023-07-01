Тюменская студентка-медик предлагает изучать микробиологию с помощью VR

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изучать микробиологию с помощью технологий виртуальной реальности предлагает пятикурсница Тюменского медицинского университета Алиса Кайгородова. Она создала компьютерный тренажер-симулятор и выиграла со своей разработкой Всероссийский конкурс "Студенческий стартап".

По информации вуза, симулятор можно использовать во время учебного процесса на лекциях и семинарах.

"Он поможет студентам освоить практические навыки и провести опыты по микробиологии, как в настоящей лаборатории. В виртуальной реальности воссоздано помещение с лабораторным оборудованием, пробирками и реагентами. С помощью голографических рук можно окрашивать и смешивать препараты, а затем наблюдать за химической реакцией. Такие опыты безопасны, а для доступа в лабораторию нужны лишь шлем виртуальной реальности и компьютер", - рассказала Алиса Кайгородова.

Интерес к тюменской разработке уже проявили в одном из уральских медицинских вузов, ее используют на практических занятиях. Грант конкурса "Студенческий стартап" в размере 1 млн рублей студентка направит на развитие и продвижение проекта.