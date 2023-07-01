На Мысу в Тюмени планируют построить новый детский сад

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый детский сад планируют построить в микрорайоне Мыс в Тюмени — рядом со школой № 48. О планах рассказал глава города Руслан Кухарук в ходе прямого эфира 26 июля.

"Рядом с третьим корпусом школы № 48 есть земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Был вопрос по выносу электрических сетей. Мы вынесли их, чтобы можно было запроектировать там объект. На сегодняшний день губернатор дал поручение Главному управлению строительства Тюменской области для того, чтобы они приступили к определению подрядной организации для разработки проекта детского сада", — рассказал глава города.

Задание на проектирование детского сада в ЖК "Звездный городок" разработано и утверждено. Сроки строительства определят после завершения проектных работ.

Инна Пахомова