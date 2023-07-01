Жителям сел Тобольского района покажут кино на улице

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Кино на улице посмотрят жители шести населенных пунктов Тобольского района в рамках проекта "Сельский кинопикник". Старт — с августа.

"Фильмы планируем показывать в основном старые советские и военные. Также будут учитываться заявки и пожелания граждан. По времени кинопоказ рассчитан на один фильм", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Комплексном центре социального обслуживания населения Тобольского района.

Киноленты покажут в селах Абалак, Малая Зоркальцева, Булашово, Байкалово, поселках Сетова и Прииртышский. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, проект "Сельский кинопоказ" стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году. На полученные средства представители некоммерческой организации "Дом добра" приобрели большой экран, звуковое оборудование.

Инна Пахомова