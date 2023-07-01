  • 29 июля 202329.07.2023суббота
  • USD90,9783
    EUR99,9586
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Жителям сел Тобольского района покажут кино на улице

Общество, 10:01 29 июля 2023

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Кино на улице посмотрят жители шести населенных пунктов Тобольского района в рамках проекта "Сельский кинопикник". Старт — с августа.

"Фильмы планируем показывать в основном старые советские и военные. Также будут учитываться заявки и пожелания граждан. По времени кинопоказ рассчитан на один фильм", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Комплексном центре социального обслуживания населения Тобольского района.

Киноленты покажут в селах Абалак, Малая Зоркальцева, Булашово, Байкалово, поселках Сетова и Прииртышский. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, проект "Сельский кинопоказ" стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году. На полученные средства представители некоммерческой организации "Дом добра" приобрели большой экран, звуковое оборудование.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кино , Тобольский район , фильмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:01 29.07.2023Жителям сел Тобольского района покажут кино на улице
09:31 29.07.2023Александр Моор: в Тюмени живут люди особой закалки
23:12 28.07.2023Тюменский боец Алексей Кунченко проиграл в бою с Шамилем Мусаевым на турнире RCC 16
20:53 28.07.2023Более сотни маскировочных сетей сплели прихожане тобольского храма